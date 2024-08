Neatkarīgi no valstspiederības, visiem pasaules superbagātniekiem ir divas uzkrītošas līdzības: lielākā daļa no viņiem ir vīrieši, un viņi parasti maksā daudz mazāk nodokļu, rēķinot proporcionāli ienākumu līmenim, nekā viņu darbinieki un vidusslāņa strādnieki kopumā. Līdz ar to bagātības koncentrācija ir globāla problēma, kas ir tik satraucoša, ka pagājušajā mēnesī G20 (grupa, kurā ietilpst pasaules lielākās attīstītās valstis un jaunattīstības valstis) tai pievērsās oficiālā līmenī.