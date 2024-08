Vēja parku tuvumā dzīvojošajiem ik gadu piešķirs krietnu naudas summu

Ar noteikumu projektu tiks sekmēta atjaunojamo energoresursu izmantošana un vietējās elektroenerģijas ražošanas attīstība, kas mazinās atkarību no fosilo energoresursu un elektroenerģijas importa un sekmēs aprites ekonomikas elementu ieviešanu un klimatneitralitātes sasniegšanu.

KEM norāda, ka ar šo noteikumu projektu pašvaldības un reģionu iedzīvotāji gūs tiešo finansiālo labumu, kas sekmēs to dzīves kvalitātes un maksātspējas kāpumu, tādējādi veicinot vietējā patēriņa pieaugumu, kas uzlabos uzņēmējdarbības lokālo vidi nišu pieprasījuma pieauguma veidā.

Noteikumu projekts paredz, ka maksājumu kopienai jāveic gan sauszemē, gan jūrā izvietotām vēja elektrostacijām. Maksājumu kopienai saņem pašvaldība un mājsaimniecības, kuras atrodas divu kilometru rādiusā no sauszemē esošas vēja elektrostacijas robežas un punkta krastā, kuru nosaka taisnā leņķī pret krastu no iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā līdz 25 kilometru attālumā no krasta esošas vēja elektrostacijas robežas.