Balcia aicina nedoties uz pērtiķu baku skartajām valstīm; arī pandēmijas gadījumā iekļaujot šo saslimšanu ceļojumu apdrošināšanā

“Aicinām iedzīvotājus izvairīties no došanās uz valstīm, kur konstatēti slimības uzliesmojumi, lai neapdraudētu savu veselību, vai iepriekš vakcinēties, ja baku pote līdz šim nav saņemta. Ja tomēr ceļojumu atcelt nav iespējams, ir svarīgi iegādāties tādu ceļojumu apdrošināšanas polisi, kurā ir iekļauti saslimšanas riski arī ar pērtiķu bakām, lai gadījumā, ja slimība sasniedz pandēmijas līmeni, tā būtu iekļauta segumā un tiktu segti ārstēšanās izdevumi,” skaidro Balcia vadītājs, piebilstot, ka, izmantojot atbilstošu ceļojuma apdrošināšanu, ceļotāji šobrīd var netraucēti turpināt plānot savus rudens sezonas ceļojumus, esot droši par to, ka apdrošinātājs segs zaudējumus, ja ceļojuma brīdī valstī būs sākusies pandēmija.

Vīrusa izplatība ir konstatēta dažādiem grauzējiem un pērtiķiem, no kuriem var inficēties arī cilvēki. Slimnieku piemeklē drudzis, galvassāpes, muskuļu sāpes, un veidojas izsitumi, kas atgādina pūtītes vai pūslīšus. Inficēties var no dzīvniekiem vai arī vīrusu var pārnest no vienas personas uz otru, ja notiek ciešs kontakts ar inficētā cilvēka ādas bojājumiem, ar izelpu, atrodoties ilgstošā kontaktā vai saskaroties ar inficētām virsmām.