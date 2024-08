Muita neļauj izvest no Latvijas 15 jaunas automašīnas "Porsche"

Rēzeknes muitas kontroles punktā kā izvešanas muitas iestādē 7.augustā tika iesniegta noformēšanai Vācijā uzsākta eksporta deklarācija un pavaddokumenti 15 jaunu automašīnu "Porsche" izvešanai uz Kazahstānu. Eksportējamā krava bija nogādāta līdz Latvijai ar autotransportu, un tālāk to bija plānots vest pa dzelzceļu.

Pamatojoties uz riska informācijas analīzes rezultātiem un aizdomām, ka automašīnas varētu tikt nogādātas nevis saņēmējam Kazahstānā, bet gan nonākt Krievijā, prece netika izlaista eksportā un Latvijas muita liedza to izvest no Eiropas Savienības (ES).

Tajā skaitā šogad 1821 gadījumā muitas kontroles rezultātā tika liegta muitas procedūru noformēšana sankcijām pakļautu preču kravām, novēršot to izvešanu no ES (1612 kravas) vai ievešanu ES no Krievijas un Baltkrievijas (209 kravas). 2023.gadā kopā bija 2175 šādi gadījumi.