Potenciālais "airBaltic" investors ir mums visiem labi zināms uzņēmums, paziņo Valainis

"Ja akciju nominālvērtību pielīdzinātu augstākai cenai, mainītos procentuālā attiecība starp akcionāriem - valstij nepiederētu 98%, bet gan apmēram 94%, tādējādi mazākuma akcionārs no šāda procesa iegūtu lielāku īpatsvaru un tiesības saņemt dividendes," skaidroja Jakovļevs.

Tāpat Vasks minēja, ka uzņēmums IPO plāno veikt šogad, tomēr to var ietekmēt situācija aviācijas nozarē un arī globālā situācija. "Šobrīd nekas nav pārdots. Kompānija gatavojas IPO, lai brīvi varētu startēt finanšu tirgū. Tam nav saistību ar esošo uzņēmuma vērtību vai valsts ieguldījumu," uzsvēra Vasks.

Arī satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) atzīmēja, ka valsts iegūst gan no nomaksātajiem nodokļiem, gan no darbavietām, gan arī no nodrošinātās savienojamības. "Uzņēmumam, veiksmīgi emitējot akcijas IPO procesā, sagaidām, ka, valstij arī saglabājot mazākuma daļu, uzņēmums būs rentabls un valsts turpinās gūt netiešos ieguvumus un finansiālu ieguvumu, ja kompānija strādās ar peļņu," norādīja ministrs.