“Xiaomi OpenWear Stereo” – austiņas tiem, kuri nevēlas pilnībā izolēties no apkārtējās vides

Paņemot rokās jaunās atvērtās konstrukcijas austiņas “Xiaomi OpenWear Stereo”, pirmajā mirklī to dizains var šķist jocīgs, taču, uzliekot uz ausīm, paveras pavisam cita aina, – tad šīs austiņas atgādina dziedātāju un muzikantu koncertos izmantotās austiņas, kuras slaveniem izpildītājiem parasti tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma. Dziedātāju un muzikantu austiņu vads ir novietots pāri auss augšējai daļai – arī “Xiaomi OpenWear Stereo” elastīgais loks aptver auss augšējo daļu. Tiesa, dziedātāju austiņas tiek ievietotas ausī un pilnībā bloķē apkārtējās vides skaņas, austiņas “Xiaomi OpenWear Stereo” tikai pieguļ ausij un neizolē cilvēku no apkārtējās vides. Šo austiņu ārējā elastīgā loka daļa ir izgatavota no neslīdoša, ļoti maigas struktūras silikona, bet iekšējā – no elastīga, ļoti izturīga un ilgmūžīga niķeļa un titāna sakausējuma stieples, kas ir loka formā. Kaut arī pirmo reizi uzliekot austiņas “Xiaomi OpenWear Stereo” šķiet, ka tās var nokrist, tā nav – tās turas ļoti uzticami, paliek savā vietā, ātri kustoties vai intensīvi trenējoties. Turklāt to forma ir izveidota tā, lai netraucētu valkāt brilles. Katra austiņa sver tikai 9,6 g, – tas nav daudz, ja ņem vērā to konstrukciju.