"Vairo": Iemaksu pārvirzīšana no otrā pensiju līmeņa uz pirmo vērtējama kā "ātrais" plāksteris

Lai arī turpmāk pensiju pirmajā līmenī esošo 14% vietā ir plānots novirzīt 15% no bruto darba algām, tas paredz samazināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 6% līdz 5%, rēķinot pret bruto darba samaksu. Arefjevs uzsver, ka "Vairo" pensiju sistēmas ilgtspējas kontekstā kritiski vērtē priekšlikumu samazināt iemaksas pensiju otrajā līmenī par 17% jeb vienu procentpunktu no 6%.