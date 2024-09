Valstij pieder kapitāla daļas 74 uzņēmumos. 62 no tiem – pilnībā, un tur likums ierobežo valdes locekļiem maksimālo atlīdzības robežu. Tā būtu vidējā darba samaksa valstī, kas ir reizināta ar 10. Tātad griesti šobrīd ir ap 15 tūkstošiem. Tas gan neskaitot prēmiju. Valdes priekšsēdētājs drīkst saņemt par 10% vairāk.

Raidījums “de facto” ielūkojās dažās no amatpersonu deklarācijām par 2023. gadu. Piemēram, “Latvenergo” vadītājam Mārtiņam Čakstem pērn samaksāti 200 tūkstoši eiro. Vēl četriem valdes locekļiem atlīdzība ir bijusi ap 15 tūkstošiem eiro. Komentēt atalgojumu un iespējamo valsts vēlmi to iesaldēt “Latvenergo” vadība nevēlējās. “Šobrīd atturēsimies no komentāriem. Kad būs konkrēti lēmumi, tad varam iesaistīties,” raidījumam uzrakstīja “Latvenergo” Komunikācijas direktors Andris Siksnis.