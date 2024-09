"Rail Baltica" projektā katra posma finansējums ir "sakasīts", norāda eksperte

Lasmane arī skaidroja, ka galvenais ziņojuma uzdevums bija fokusēties uz projektēšanas fāzi, par ko atbild Baltijas valstu uzņēmums AS "RB Rail", un noskaidrot, vai viss, ko būvnieks prasa, to arī iedod.

Kulbergs sēdes noslēgumā secināja, ka FM ir kā attāls punkts - grāmatvedis, kas darbojas ārpakalpojumā un noskatās no malas uz šo projektu. "Neesam redzējuši no finanšu ministra, kur tālāk šis ziņojums ir izmantots. Priekšlikums no komisijas puses ir uzraudzīt CEF finansējumu no FM puses," sacīja Kulbergs.