Kā vēsta britu mediji, Ukraina un Krievija ir vienojušās turpināt gāzes tranzītu caur Sudžu. Tomēr nav skaidrs, vai tas turpināsies arī nākamgad. Gāzes tranzīta vienošanās starp Ukrainu, Krieviju un Eiropas Savienību ir noslēgta 2019. gadā, un tās termiņš beigsies šī gada beigās. Eiropas Savienības stratēģiskais mērķis ir līdz 2027. gadam atbrīvoties no Krievijas gāzes, un Brisele vairs nevēlas sadarboties ar Vladimiru Putinu.

Eiropas atteikšanās no Krievijas energoresursiem ir noritējusi salīdzinoši ātri. 2023. gadā Eiropas Savienība no Krievijas importēja tikai % gāzes, salīdzinot ar 40% pirms Krievijas īstenotā kara Ukrainā.

ASV sašķidrinātā dabasgāze aizstās Krievijas gāzi, no kuras agrāk bija atkarīga Eiropa. Tomēr pastāv problēma ar trim Eiropas Savienības valstīm, kuru atkarība no Krievijas gāzes joprojām ir liela. Šīs trīs valstis ir atkarīgas no Krievijas gāzes sava ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ.