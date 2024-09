“Neatpaliek pat no plāna, bet atpaliek no rādītājiem pret iepriekšējo gadu. Tas man liekas svarīgāk,” atzīst finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV),

Viens no galvenajiem iemesliem gan tālu nav jāmeklē. Iepriekšējos gados bija izveidojusies situācija, kad smagāks maksājumu slogs iedzīvotājiem tomēr deva pienesumu budžetam. Piemēram, cenas par siltumu un elektroenerģiju bija ļoti augstas, bet līdz ar to arī nodokļos tas ļāva iekasēt vairāk. Šogad ar elektroenerģiju un siltumapgādi saistītajās nozarēs PVN iekasēts par 99 miljoniem jeb 33% mazāk, liecina VID dati. Un arī nozares lielākajos uzņēmumos atzīst, ka to samaksāto nodokļu apjoms krities.