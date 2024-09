Noslēgts šogad lielākais biroja nomas darījums Latvijā.

"Atea Global Services" ir daļa no "Atea" grupas, kas ir IT infrastruktūras piegādātājs Ziemeļvalstīs un Baltijā. Uzņēmums darbojas 88 pilsētās un nodarbina vairāk nekā 8000 darbinieku Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. "Atea" piegādā aparatūru un programmatūru, kā arī sniedz konsultācijas un tehniskos pakalpojumus, lai atbalstītu klientus IT vides projektēšanā, ieviešanā un ekspluatācijā. "Atea" grupas bruto apgrozījums 2023.gadā bija aptuveni 35 miljardi Norvēģijas kronu (3,1 miljardi eiro), un tās akcijas tiek kotēta Oslo Fondu biržā.