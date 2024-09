“Lufthansa” atceļ lidojumus no Frankfurtes uz Pekinu

Neraugoties uz lēmumu atcelt reisus no Frankfurtes, “Lufthansa”, atšķirībā no, piemēram, “British Airlines”, turpina piedāvāt lidojumus uz Ķīnu, tai skaitā uz Pekinu (no Minhenes) un Šanhaju. Britu aviokompānija jau ir pilnībā atteikusies no lidojumiem uz Pekinu.