"airBaltic" plāno paplašināties Viļņas lidostā, paziņo Gauss

"Mēs paplašināmies Viļņā. Katru gadu mēs palielinām galamērķu no Viļņas skaitu. Tāpēc mēs turpinām paplašināt savu klātbūtni šeit, un mums ir skaidrs plāns, kā virzīties uz priekšu un turpināt paplašināties Viļņā," Gauss sacīja intervijā ziņu aģentūrai BNS.

"Mēs plānojam Viļņā izvietot vairāk lidmašīnu. Kad mēs tur izvietosim vairāk lidmašīnu, un to būs daudz vairāk, mums būs vairāk galamērķu no Viļņas," klāstīja kompānijas vadītājs, piebilstot, ka ir "jau informējis Viļņas lidostu, ka mums būs vairāk lidmašīnu, kas lido no Viļņas. Tāds ir mūsu plāns".