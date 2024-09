Pēdējos gados pasaules līderi ir izmantojuši gan divpusējus, gan daudzpusējus pasākumus, tostarp G7, ES, NATO un ASEAN sanāksmes, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir saglabāt mieru un stabilitāti Taivānas jūras šaurumā. Tomēr, neraugoties uz to, ka Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) apzinās, cik svarīgi ir mazināt saspīlējumu reģionā, tā joprojām nav rīkojusies, lai risinātu ĶTR radītās problēmas vai iekļautu Taivānu ANO sistēmā.

Pirmais un steidzamākais uzdevums, kas ANO ir jārisina, ir beigt pakļauties ĶTR spiedienam un atturēties no turpmākas 1971. gadā pieņemtās ANO Ģenerālās asamblejas (ĢA) Rezolūcijas Nr. 2758 nepareizas interpretācijas. Apzināti sagrozot Rezolūciju Nr. 2758 un nepatiesi sapludinot to ar savu "vienas Ķīnas principu", kas atšķiras no daudzu valstu pieņemtās "vienas Ķīnas politikas", ĶTR ir nemitīgi apspiedusi Taivānas likumīgās tiesības jēgpilni piedalīties ANO un tās specializēto aģentūru darbā.