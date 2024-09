Kāpēc tik grūti aiziet pasportot? Atbild psihoterapeite

Cik daudz no klientiem dzirdēts, ka no sporta kluba vai citas treniņu vietas apmeklējuma attur kauns par svīšanu, svaru, apģērbu un citiem izskata aspektiem, kas neatbilst sociālo mediju ilūzijai par sporta kluba apmeklētāja veidolu. Bailes, ka izskata vai prasmju trūkuma dēļ neiederēsies vidē, saistās ar bailēm no kritikas. Šķiet, ka visa pieredzējušo apmeklētāju uzmanība būs uz mums, gaidot brīdi, kad mūs apsmiet. Patiesībā cilvēki sporta klubā ir tendēti fokusēties uz saviem individuālajiem sasniegumiem, tāpēc iespēja, ka veltīs pastiprinātu uzmanību tev, ir zema.