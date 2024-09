No 3478 līdz 5620 eiro! Kādas algas šomēnes saņēmuši ministru biroju vadītāji?

Tam seko Veselības ministrija ar nemainīgu 5180 eiro mēnešalgu, bet bez piemaksām. Savukārt trijnieku noslēdz Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ( VARAM ) ar 36 137 eiro septiņos mēnešos, no kuriem mēnešalga bijusi 4500 eiro, bet pārējā summa - piemaksa. Trešā augstākā mēnešalga - 4700 eiro - bijusi zemkopības ministra biroja vadītājam.

Tikmēr par kultūras ministres biroja vadīšanu alga bijusi 3478 eiro, bet labklājības ministra - no 3725 līdz 3785 eiro, abos gadījumos bez piemaksām. Līdzīga līmeņa alga bijusi arī izglītības un zinātnes ministres biroja vadītājai, bet atlīdzības kopsumma lielāka pēc piemaksām.

Līdztekus raidījums secinājis, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir arī vienīgā ministrija, kur vienā no mēnešiem biroja vadītājam darba apjoms nav bijis pilna slodze. Savukārt pārējās mēnešalgas ir robežās starp 3808 eiro Ekonomikas ministrijā (EM) un 4500 eiro Klimata un enerģētikas ministrijā, bet atšķirības palielina piemaksu apjoms. Pavisam bez piemaksām strādājuši piecu ministru biroju vadītāji, liecina raidījuma rīcībā esošā informācija.

Analizējot piemaksu īpatsvaru pret mēnešalgu, līdere ir FM - vienā no mēnešiem piemaksas bijušas 44% no algas, citā - 39%. Satiksmes ministrijā vairākumā mēnešu bijusi nemainīga piemaksa 30% apjomā no mēnešalgas.