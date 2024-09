– Pēc nedaudz vairāk kā mēneša ASV notiks prezidenta vēlēšanas, kurām, spriežot pēc kandidātu izteikumiem, būs izšķirošs iespaids uz turpmāko ASV palīdzību Ukrainai. Piemēram, nesenajās Donalda Trampa un Kamalas Herisas debatēs Tramps nesniedza tiešu atbildi uz jautājumu, vai vēlas, lai Ukraina uzvar karā. Pirms tam viņš izteicies, ka ievēlēšanas gadījumā izbeigtu karu Ukrainā 24 stundu laikā – saprotams, ka nav daudz veidu, kā to izdarīt. Trampa viceprezidenta kandidāts Dž. D. Venss sacījis, ka Trampa plānā varētu ietilpt demilitarizētās zonas izveide starp Ukrainu un Krieviju, kas faktiski visdrīzāk nozīmētu iesaldēt pašreizējo frontes līniju. Kā jūs uz to raugāties, un kā Ukraina gatavojas iespējamajai Trampa prezidentūrai un ASV ārpolitikas izmaiņām, ko tā varētu nest?

– Starp to, kas tiek runāts un kas tiek izdarīts, vienmēr ir liela atšķirība. Tā tas ir arī politikā. Daudzkārt esam redzējuši cilvēkus, kuri pirms ievēlēšanas lieto spēcīgus vārdus un uzskatus, kas atšķiras no tā, kā viņi rīkojas, atrodoties amatā. Es saprotu, ka tā ir politiska kampaņa un ka tas, kas tiek pateikts, ir domāts nevis globālajam tirgum, bet gan iekšējai lietošanai. Mēs to neapspriežam, jo neesam daļa no politiskās kampaņas ASV.