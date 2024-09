Deviņdesmito gadu augstās modes bībele "Vogue". Vēsture un skandāli!

Vintūra nekad publiski nav izteikusies nedz par grāmatu, nedz filmu, taču viņas bijušie kolēģi stāstīja, ka, izdzirdot par to, ka viņas bijusī asistente sarakstījusi romānu un par to saņēmusi ceturtdaļmiljonu dolāru, esot teikusi: “Es nevaru atcerēties to meiteni.”