“Es netiecos kļūt par varoni vai svēto. Es vēlos būt tikai cilvēks,” savā grāmatā “Mēris” rakstījis izcilais autors Albērs Kamī. Kāds varētu jautāt: kā pirms 70 gadiem izdots romāns ir saistīts ar ceļojumu Vjetnamā? Manā gandrīz trīs nedēļu garajā piedzīvojumā šī grāmata kļuvusi par vienu no atslēgas punktiem, kas paša prātā vienmēr būs cieši saistīta ar pieredzēto šajā Dienvidaustrumāzijas valstī. Pavisam netīšā sazobē prātā saslēdzās dažādas grāmatā atrastās atziņas ar redzēto un sajusto šajā valstī.

Par to, kā attapos vienā no Vjetnamas skaistākajām, taču nabadzīgākajām vietām – Sapas reģionā –, zināt jau no iepriekšējā sērijas raksta.