Karš kā vienīgā iespēja noturēt ekonomiku "virs ūdens": kādēļ Kremlim ir izdevīga "asiņaina politika"

Inflācija ir viena no galvenajām Krievijas problēmām, saka Zagorskis. Pēc oficiālā statistikas dienesta datiem, Krievijā patēriņa cenas pieauga par 9%, salīdzinot ar pagājušā gada augustu. Tomēr profesors pieļāva, ka inflācija realitātē varētu būt lielāka nekā oficiālie dati, jo jau Padomju Savienības laikos tika piekopta prakse – samazināt inflācijas rādītājus.

Gorodņičenko piebilst, ka Krievijas ekonomika cieš no valūtu problēmām, jo Krievijai ir ļoti ierobežota piekļuve dolāram, kā arī ir citas Rietumvalstu sankcijas radītas problēmas. Tas ierobežo Maskavas iespējas tirdzniecībā, it īpaši ar naftu un naftas pārstrādes produktiem, kas sastāda nozīmīgu daļu no ienākumiem.