Foto Jēkabpils novadā svinīgi atklāta jaunā gājēju un velobraucēju infrastruktūra

“Ietve gājējiem un velosipēdistiem, kas tapusi starp Jēkabpili un Salu, ir vēl viens neliels solis, lai uzlabotu mobilitāti starp apdzīvotām vietām reģionos. Šāds risinājums viennozīmīgi ļaus gājējiem un velosipēdistiem justies drošāk, un mēs redzam, ka tas šeit bija tiešām nepieciešams, jo tas nestāv tukšs, te visu laiku kāds brauc, iet, skrien. Un, redzot šeit kuplā skaitā vietējos iedzīvotājus un viņu prieku, saprotu, cik tas, ko darām, ir nozīmīgs. Paldies visiem, kas strādāja pie ieceres un īstenošanas,” teica VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. “Atsevišķa uzmanība ir jāvelta Pelītes tiltam – esam atjaunojuši to vēsturisko izskatu, saglabāts industriālais mantojums, par to ir liels paldies LVC tiltu inženieriem, kas spēj uzstāt un realizēt šādus risinājumus, neskatoties uz ierobežotu finansējumu,” piebilda M. Lazdovskis.

Būvdarbus uzsāka maija vidū, to ietvaros izbūvēts četrus kilometrus garš un 2,5 m plats apvienotais gājēju un velobraucēju ceļš ar asfalta segumu, savienojot to ar esošo infrastruktūru Jēkabpilī un Salas ciemā. Visā posmā izbūvēts jauns energoefektīvs apgaismojums. Lai nodrošinātu ūdens atvadi no gājēju un velobraucēju ceļa, piegulošajām teritorijām autoceļa P76 posmā ir pārbūvētas trīs caurtekas un izbūvēta drenāžas sistēma un grāvji. Izbūvētas arī pieejas autobusu pieturvietām, un vietās, kur gājēju un velobraucēju ietve ir tuvu autoceļa P76 brauktuvei, kā arī virs caurtekām ir uzstādītas drošības barjeras. Tāpat uzstādīts ceļa aprīkojums, ceļazīmes un ieklāti horizontālie apzīmējumi.