Ekonomisti rūpniecības izaugsmē saskata pozitīvas tendences

Tomēr kopējie nozares panākumi nav viennozīmīgi, jo apstrādes rūpniecībā ražošanas apjoms krities par 0,9%, atzīst Purgailis. Neraugoties uz to, dažās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs izaugsme bija ievērojama. Piemēram, iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē ražošanas apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, pieauga par iespaidīgiem 45%, kas liecina par pieaugošo pieprasījumu pēc kuģu un laivu remonta un apkopes, visa veida iekārtu un ierīču remonta un apkopes, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšanas. Arī tekstilizstrādājumu ražošanā (plus 15,1%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (plus 11,5%) un ķīmisko vielu un produktu ražošanā (plus 9,9%) fiksēti ievērojami pieaugumi.