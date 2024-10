"Re:Baltica" Rīgā atrod Somijas lielākā korupcijas skandāla figuranta īpašumus

“Autio bija somu uzņēmējs, kas divus gadu desmitus dzīvoja Tallinā. Mani viņš interesē kā viens no galvenajiem aizdomās turētājiem lielā korupcijas skandālā Somijā,” Re:Baltica teica YLE žurnālists Jiri Haninens (Jyri Hanninen). “Sāku JF pētīt 2015.gadā, jo uzpeldēja dīvaini darījumi. Viņi sāka pirkt nekustamo īpašumu Igaunijā, lai gan uzdevums bija izīrēt lētus mājokļus somu jaunajai paaudzei. Atklāju, ka menedžments bija nosūtījis Igaunijas kompānijām gandrīz 20 miljonus eiro, pirka īpašumus no Autio un viņa investīciju kompānijas, deva kukuļus, maksāja par konsultācijām un aizdeva naudu čaulas uzņēmumiem no Igaunijas, kas to sūtīja uz Maltu un Maršala salām un atpakaļ uz Somiju. Pēc diviem gadiem un padsmit rakstiem somi un igauņi sāka izmeklēt. Tagad lielākā daļa menedžeru ir notiesāti un cietumā, bet vienīgais palikušais ir Autio, jo viņš slēpjas Baltkrievijā.”