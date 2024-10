Reālās "Rail Baltica" izmaksas joprojām nav zināmas, uzskata bijušais satiksmes ministrs Linkaits

Tāpat komisija trešdien iztaujāja bijušo satiksmes ministru Uldi Auguli (ZZS). Sēdes laikā notika spraigas diskusijas par to, kādēļ 2016.gadā valdībā tika piedāvāts viens variants trases novietojumam, lai gan Nacionālās vadības grupā tika piedāvāti vairāki varianti.

Kulbergs nepiekrita šiem apgalvojumiem, norādot, ka izvēles nebija un valdībai bija viens variants. Attiecīgi Augulis ieteica pieprasīt dokumentus Valsts kancelejai, lai iegūtu ziņojumu no konsultantiem.

Uz sēdi bija aicināts arī bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA), kurš norādīja, ka, stājoties amatā 2022.gada izskaņā, viņš veltīja pirmās nedēļas, lai saprastu projekta kopējo ainu. "Tā aina bija šokējoša, piemēram, no 1800 nekustamajiem īpašumiem bija atsavināti 100," sacīja Vitenbergs.

Galvenais jautājums no komisijas puses bija, kāpēc 2023.gada janvāra sākumā tika pieņemts lēmums pieteikt CEF finansējumu tilta pār Daugavu būvniecībai. "Šis pieprasījums bija janvāra sākumā, kad mani tikko iecēla amatā. Iepriekš to pusgadu gatavoja, un viss pieteikums bija plašs un komplekss. No EK nebija indeksācijas, ka pēc tam varētu neatbalstīt finansējumu šai aktivitātei," norādīja Vitenbergs.