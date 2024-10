Difterijas atgriešanās mūsdienu pasaulē rosinājusi daudzas diskusijas. Piemēram – vai nevakcinētiem bērniem vajadzētu liegt iespēju apmeklēt valsts bērnudārzus un skolas? Vai vecākus, kas atsakās vakcinēt savas atvases, vajadzētu par to kaut kā sodīt? Ja tā – kurai iestādei būtu jāuzņemas par to atbildība? Vienprātības, protams, nevienā no šiem jautājumiem nav.