Farmācijas inovāciju nākotne Eiropā – uz kurieni virzāmies?

Vai Eiropas Savienība ir labvēlīga inovācijām un investīcijām veselības aprūpes un farmācijas jomā? Kāda ir inovatīvās farmācijas loma Eiropas Savienībā kopumā? Eiropas Savienība aktīvi strādā, lai cilvēkiem nodrošinātu ilgāku un veselīgāku dzīvi – no profilakses līdz ārstniecībai. Vēsturiski Eiropa vienmēr ir bijusi medicīnas inovāciju priekšgalā, un COVID-19 pandēmija pierādīja, ka spēcīga, pētniecībā balstīta ekosistēma, stabilas piegādes ķēdes un vietējā ražošana ir izšķiroši faktori reģiona izturībai un stratēģiskajai autonomijai. ES līderība vakcīnu piegādē lielā mērā ir panākta pateicoties ilgstošajām farmācijas nozares investīcijām pētniecībā.

Tomēr, neskatoties uz pieaugošajiem pētniecības un attīstības izdevumiem, Eiropa zaudē savu līderpozīciju globālajā konkurencē, it īpaši Ķīnas un ASV pieaugošās farmācijas nozares dēļ. Eiropas loma globālajā pētniecībā ir mazinājusies – pasaules mēroga investīcijas samazinājušās no 41% līdz 31%, un līdzdalība klīniskajos pētījumos kritusies no 26% līdz 19%.