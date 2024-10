Vai pazīsti olu marķējumu? Kādas vistas – tādas olas!

Kā liecina Rimi dati, 2024. gada pirmajā pusgadā visā Baltijā salīdzinājumā ar 2023. gadu pieprasījums pēc ārpus sprostiem dētajām olām ir audzis par 23%. Šīs izmaiņas veicina arī Baltijā lielāko olu ražotāju darbu pie sava piedāvājuma pielāgošanas, kur izšķirošā loma ir vērienīgiem ražotņu pārveides darbiem. Tomēr lielākā daļa Baltijas vistu – 68% Latvijā, 80% Igaunijā un Lietuvā – joprojām tiek turētas sprostos. Tāpēc ātrums, ar kādu katra no Baltijas valstīm virzās uz tikai brīvos turēšanas apstākļos dētu vistu olu tirdzniecību, ir atkarīgs ne vien no ražotāju gatavības šim solim, bet arī no izmaiņām pircēju pieprasījumā.