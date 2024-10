Krievija kara turpināšanai Ukrainā 2025. gadā iedalījusi 13,5 triljonus rubļu (128,5 miljardus eiro), kas liecina par to, ka atsevišķu Eiropas amatpersonu domas par to, ka Krievija varbūt varētu vēlēties mieru, ir tikai fikcija. Militāro izdevumu pieaugums liecina tikai par to, ka Krievija grib turpināt karot, šķiet, par katru cenu. Tomēr cik ilgi Maskava spēs finansēt šo karu? Šo jautājumu analizēja "Euroradio.fm".