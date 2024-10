Pubertāte, ikvakara vīna glāze vecākiem un aliņš draugu bariņā ir īpaši "trausls ledus" uz alkoholismu

"Kašera stāstā par bērnību un pusaudža vecumposmu saredzu divas daļas: No vienas puses viņš stāsta par labu un skaistu bērnību, bet no otras puses par piedzīvotu skarbu traumatisko pieredzi. Kaut kādā brīdī viņš ir iemācījies, ka ar visu jātiek galā pašam, kā arī piedzīvotais kauns par to, kas ar viņu notiek, par to liek klusēt. Nepietiekamais atbalsts un prasības no pieaugušajiem sevis meklēšanas ceļā un traumatiskā pieredze nostiprina nepārliecinātību, un, nespējot ar situāciju tikt galā, attīstoties depresijai, aktualizējas suicidālas tieksmes – vēlme aizbēgt no šīs realitātes.