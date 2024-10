Mūsdienās vides aktīvistiem moderni ir ar zupu apliet mākslinieku gleznas vai sēdēt ceļa vidū un neļaut cilvēkiem tikt uz darbu, bet gadiem dzīvot, teiksim, liepas galotnē kādā Rīgas pagalmā, lai glābtu to no nozāģēšanas, vēl neviens nav sadūšojies. Lūk, tāpēc vietā stāsts par vides aktīvisti, kura deviņdesmitajos koka galotnē nodzīvoja vairāk nekā divus gadus, pamatīgo būvmateriālu pasargājot no zāģa zobiem.