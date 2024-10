Turpinās iztiesāt bijušā KNAB vadītāja Vilnīša lietu par 135 000 eiro kukuļa piesavināšanos

Tomēr licenci poļu kompānija tā arī neesot ieguvusi, jo saņēmusi FKTK atteikumu. Savukārt naudu Vilnīša uzņēmums iztērējis, līdz ar to kādreizējam galvenajam korupcijas apkarotājam lieta varot beigties ne vien ar apsūdzībām korupcijas mēģinājumā, bet arī ar detektīva licences zaudēšanu. Tomēr lietā esot daudz neskaidrību, piemēram, policija neesot noskaidrojusi to FKTK personu, kurai kukuli it kā bijis plānots nodot.