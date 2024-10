Aptauja: Latvijā un Igaunijā bērni kabatas naudā saņem pamatā līdz 40 eiro mēnesī

Kabatas naudu bērniem regulāri vai laiku pa laikam dod apmēram 88% vecāku Baltijā. Latvijā un Igaunijā apmēram 40% vecāku mēnesī bērniem piešķir līdz 20 eiro un vēl apmēram 30% - no 20 līdz 40 eiro. Lietuvā vecāki ir dāsnāki - trešdaļa dod bērniem no 20 līdz 40 eiro mēnesī un tikpat daudz - no 40 līdz 80 eiro.