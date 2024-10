Pēc brīvlaika atskan: "Es negribu iet uz skolu!" Kā rīkoties?

Tipiska aina no matemātikas stundas – skolotājs jautā: “Cik ir 25 plus 16? Jāni!” Jānis atbild: “31.” “Nebūs gan, kurš var palīdzēt? Justīne!” – “41.” – “Jā, pareizi, malacis!” Patiesībā mācīšanās šajā gadījumā ir nepieciešama Jānim, bet šī iespēja tiek pazaudēta, jo diezin vai, izdzirdot pareizo atbildi, Jānis no tā ko iemācīsies un secinās. Arī Justīnei un pārējiem skolēniem nav nekāda labuma no uzdevumu atprasīšanas šādā formātā. Alternatīva saruna: “Cik ir 25 plus 16? Jāni!” – “31.” – “Tu domā, ka 31? Lūdzu, pastāsti, kā tu to izrēķināji?” – “Nu, es izdomāju, ka 5 plus 6 ir 11, jo 5 un 5 ir 10, bet tas ir par vienu vairāk. Un tad saskaitīju desmitniekus, tie ir 30, un tad, ā (domā), paga, paga, paga, es sapratu, es pieliku tikai vienu galā, bet vajadzēja 11, tas ir 41!” – “Paldies, jā, tu izdomāji pareizi! Vai kāds klasesbiedrs var pastāstīt, kāpēc, viņaprāt, Jānis vispirms teica 31, nevis 41?” Pēc šādas sarunas skolēns saprot, ka skolotāju interesē tas, kā viņš domā, jo iedziļinās viņa atbildē, kā arī norāda, ka kļūda ir absolūti normāla daļa no mācību procesa, par ko mēs varam sarunāties. Vienlaikus arī visai klasei šādi tiek “izgaismota” tipiskā kļūda, jo, visticamāk, Jānis nebija vienīgais, kurš šādi kļūdījās. “Vienkāršs tipveida piemērs šādi kļūst par jēgpilnas sarunas pamatu, pamazām būvējot drošu vidi klasē,” uzsver Ildze Čakāne.