No nākamā gada minimālā alga Latvijā pieaugs par dažiem desmitiem eiro

To paredz otrdien, 29. oktobrī, valdības sēdē pieņemtie Ministru kabineta noteikumi "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"".

Pieņemtie noteikumi attiecas uz darba devējiem un darba ņēmējiem. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem par darba ņēmēju skaitu, kuriem darba ienākumi bija līdz un minimālās algas apmērā, 2023. gadā no 131 584 darba ņēmējiem privātajā sektorā bija 99 270 darba ņēmēji jeb 18,6% no privātajā sektorā nodarbinātajiem, savukārt, sabiedriskajā sektorā bija 29 012 darba ņēmēji jeb 12,6% no sabiedriskajā sektorā nodarbinātajiem.