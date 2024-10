Kam noteikti jābūt matu kopšanas rutīnā rudenī? Ieskaties un izmēģini!

Karstuma ietekmes mazināšana . Atcerieties, ka matus nevajadzētu mazgāt karstā ūdenī, jo tas tikai pastiprina to mitruma zudumu, kā arī, žāvējot matus ar fēnu, jāizvēlas pēc iespējas zemāka temperatūra un jālieto līdzekļi, kas pasargās matus no karstuma ietekmes.

Aizsardzība pret mehāniskajiem bojājumiem. Diemžēl no šaļļu, cepuru un mēteļu traumējošās iedarbības aukstajā laikā matus ir grūti pilnībā pasargāt. Tādēļ šajā periodā ir īpaši svarīgi izvēlēties atbilstošus matu kopšanas līdzekļus, kas pasargās matus no sausuma un lūšanas. Papildus var noderēt matu vitamīni – ne vien iekšķīgi lietojamie, bet arī tādi, ko uzklāj uz pašiem matiem. Tie palīdzēs matus padarīt veselīgākus, tādējādi samazinot galu šķelšanās un lūšanas risku.

Vitamīni un minerālvielas matu atbalstam. Lielāko daļu no matu struktūras veido keratīns, kas sastāv no dažādām aminoskābēm. Viena no svarīgākajām aminoskābēm ir sēru saturošā aminoskābe – L-cisteīns. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka, lietojot atsevišķas aminoskābes un sēru saturošus savienojumus, var uzlabot matu veselību un veicināt to augšanu. Keratīna veidošanos veicina arī B grupas vitamīni, jo īpaši niacīns un biotīns, kā arī A vitamīns, cinks un selēns. Tāpat matu veselībai ir būtiski, lai organismam nebūtu dzelzs vai D vitamīna deficīta. Zivju eļļa, kas bagāta ar Omega-3 taukskābēm, kā arī Omega-6 sniegs savu pienesumu matu veselības uzturēšanā. Būtiski atcerēties, ka matu augšanas cikls ir 3–6 mēneši, tāpēc arī vitamīnus matiem ir ieteicams lietot vismaz 3 mēnešus. Atcerieties, ka uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.