Izdevēja uz parāda. Kas ir “Neatkarīgās” īpašniece Anastasija Udalova?

Udalova pati to ir noliegusi, sakot, ka ar varu mīļš nekļūsi. Taču šobrīd divās tiesvedībās notiek cīņa par to, vai nauda jāatdod. “Ostas parku” pārstāv Kristīne Kravcova, kura kopš septembra ir “Mediju nama” valdes priekšsēdētāja. Viņa pārstāvēja Udalovu arī strīdā ar Jelgavas pašvaldību par parādu piedziņu neuzbūvētā saules paneļu parka dēļ. “Re:Baltica” vaicāja Kravcovai, vai viņas klātesamība nozīmē, ka “Ostas parka” un “Mediju nama” intereses ir saistītas. “Tas ir jūsu secinājums,” viņa teica, bet neatsaucās aicinājumam to noliegt.