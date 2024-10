Dalītā īpašuma gadījumā nekustamā īpašuma nodokli par zemi maksā zemes īpašnieks, lemj Augstākā tiesa

AT norādīja, ka pieteicēju minētā tiesību norma ir daļa no vienota regulējuma, kas risina dalītā īpašuma jautājumus. Atbilstoši minētajam regulējumam būves īpašniekam uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām. Likumiskās lietošanas maksas apmērs ir 4% no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā. Nosakot šo apmēru, likumdevējs ir ņēmis vērā zemes īpašnieka izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanu. Jaunā regulējuma mērķis nav bijis mainīt to, ka nodokļa maksātājs par zemi ir zemes īpašnieks.