Tīra un smaržojoša māja: kādas kaķu smiltis izvēlēties, lai nodrošinātu higiēnu?

Kaķu tualetes pakaišu izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp, kaķa veselības stāvokļa un pieejamā budžeta. Par to, kā atšķiras dažādi kaķu smilšu un pakaišu veidi, kādas ir to galvenās priekšrocības un kā izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko risinājumu, stāsta Dino Zoo eksperts, felinologs Ivo Obrumanis!