Preču piegādes no Eiropas uz Krieviju sarukušas līdz zemākajam līmenim pēdējo 25 gadu laikā

Krievijas muitas statistika apstiprina, ka janvārī - augustā preču piegādes no Eiropas kopumā samazinājās par 10,8 % - līdz 47,9 miljardiem ASV dolāru. Tajā pašā laikā, ņemot vērā maksājumu problēmas, samazinājās imports no visiem pasaules reģioniem: no Āzijas - par 4,6 % (līdz 118,1 miljardam ASV dolāru), no Amerikas - par 9,9 %, līdz 9,3 miljardiem ASV dolāru, no Āfrikas - par 3,4 %, līdz 2,2 miljardiem ASV dolāru.