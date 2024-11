Vai Melānija apmetīsies uz dzīvi Baltajā namā kopā ar Donaldu? Visticamāk, nē

Tomēr, runājot par to, vai viņa padarītu Balto namu par savu galveno dzīvesvietu, avots saka: "Domāju, ka nē."

Kāds cits avots, kurš ir Trampa ģimenes draugs, izdevumam "People" stāsta, ka bijusī pirmā lēdija izvairīsies no bijušās adreses, kur dzīvoja, kad viņas vīrs bija prezidents no 2017. līdz 2021. gadam.

Kopš 2020. gadā, kad Melānija pameta Balto namu, viņa ir atbrīvojusies no “spēcīgās sabiedrības kontroles, kas viņai nepatīk”, saka avots. "Viņai vienmēr būs sava dzīve prom no politikas. Viņa sakož zobus, pagriež galvu un dara to, kas viņai jādara," stāsta avots.