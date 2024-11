Parocīgs lietošanai visos apstākļos – Asus Zenbook S14

Jau ierasts, ka ļoti plānajos klēpjdatoros nākas upurēt kādu pieslēgvietu. Zenbook S14 gadījumā nācies atvadīties no SD karšu lasītāja. Ne vien no lielā, bet arī mazā micro SD. Kreisajā sānā ir HDMI 2.1 ligzda, 3,5 mm austiņu pieslēgvieta un divas USB-C ar Thunderbolt 4, ko var izmantot gan uzlādei, gan ārējā monitora pieslēgšanai, gan datu pārraidei ar 40 Gb/s. Labajā sānā ir viena vienīga pieslēgvieta – klasiskā USB-A 3.2 Gen 2. Caur to datus var sūtīt ar ātrumu 10 gigabiti sekundē. Tas nozīmē, ka fotografētājiem bilžu pārlādēšanai no kameras SD kartes nāksies iegādāties atbilstošu adapteri. Un arī kāds USB sadalītājs par ļaunu nenāks, ja ierasts pieslēgt vairāk aksesuāru.