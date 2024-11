Parādoties signāliem par to, ka Eiropas Centrālā bankas iepriekš īstenotā procentu likmju paaugstināšana un ar to saistītais kredītu sadārdzināšanās process beidzies, ir sācis parādīties aktivitātes pieaugums nekustamo īpašumu tirgū.

No banku vides dzirdams par pieaugošu interesi hipotekārajā kreditēšanā, bet no nekustamā īpašuma tirgus dalībniekiem – par aktīvāku īpašumu izvērtēšanu, kas ir pamats darījumu aktivitātes pieaugumam. Par to, kas tirgū notiek patlaban un to, kas sagaidāms turpmāk “TVNET+” centīsies atbildēt raksta turpmākajā gaitā.