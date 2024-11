Mobilo telefonu karaļa un Somijas ekonomikas dzinēja "Nokia" spožums un posts

Mēs varam daudz mācīties no notikumiem, kas “Nokia” padarīja par vienu no Somijas, Skandināvijas un visas pasaules iespaidīgākajiem veiksmes stāstiem, tāpat kā no izaicinājumiem, kas stājās uzņēmuma priekšā. Parasti “Nokia” stāsts tiek vēstīts kā klasisks “kāpuma un krituma” naratīvs, kas atgādina ainas no sengrieķu vai norvēģu mitoloģijas. Kā jau ar lielāko daļu tamlīdzīgu stāstu, “Nokia” gals bija neizbēgams. Tas uzskatāmi parāda, cik ļoti grūti izvēlēties pareizo rīcību, kad tev visapkārt notiek straujas pārmaiņas un tu neesi šo pārmaiņu radītājs. Tas viss uzskatāmi parādīts seriālā “Nokia – ražots Somijā”, kas skatāms LMT Viedtelevīzijā un ir balstīts uz patiesiem notikumiem.