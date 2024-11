Spēle divās frontēs. Kā Daugavpils uzņēmuma īpašnieki palīdz apgādāt karojošo Krieviju ar mikroshēmām

Tikmēr Latgales SEZ rakstiskās atbildēs norādīja, ka ne firma, ne tās īpašnieki nav iekļauti Latvijai saistošo sankciju sarakstos, līdz ar to no komentāriem atturēšoties. Finanšu izlūkošanas dienests (FID), kas Latvijā ir galvenais atbildīgais par sankciju ievērošanu, “Re:Baltica” paziņoja, ka “nesniedz informāciju personām, kurām normatīvie akti neparedz to sniegt” par tā izmeklēšanās iegūtiem datiem vai lēmumiem.