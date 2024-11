Vienlaikus deviņos mēnešos "airBaltic" ir veicis naudas ieguldījumus 26 miljonu eiro apmērā, un tiek prognozēts, ka kopējie ieguldījumi gada laikā būs no 40 līdz 60 miljoniem eiro. Šie kapitālieguldījumi galvenokārt saistīti ar gaisa kuģu un dzinēju apkopi, jauna kravas angāra būvniecību un vairākiem citiem izvēles kapitālieguldījumu projektiem, tostarp "Starlink".

Kopumā šogad "airBaltic" prognozē ieņēmumus no 740 līdz 750 miljonu eiro apmērā, pārvadāto pasažieru skaitu no pieciem līdz 5,2 miljoniem, kā arī vairāk nekā 70 000 veikto lidojumu un EBITDAR no 190 līdz 200 miljoniem eiro.