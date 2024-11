Auto remonts un ilgtspēja apdrošinātāja skatījumā

Klientiem jau vairākus gadus piedāvājam ilgstpējīgāko auto remonta veidu SMART (Small To Medium Area Repair Technology), kas paredz specializētu instrumentu izmantošanu, lai novērstu virsbūves un salona bojājumus. Auto stāvoklis pēc remonta ir tāds pats, kādu to paredzējis ražotājs, kā arī šī ir iespēja būtiski ietaupīt laiku un izmaksas. Ja auto ir remontēts, izmantojot SMART pieeju, samazinās vides piesārņojums (CO 2 emisijas), kā arī nav vajadzīgi resursi jaunu automašīnu detaļu ražošanai. Tāpēc pēc autoavārijas ieteicams nesteigties nomainīt autodaļas pret jaunām, bet vispirms izvēlēties remontu. Prakse rāda, ka visbiežāk If KASKO apdrošināšanas klienti izvēlas stiklojuma remontu, lukturu pulēšanu, nevis to nomaiņu, kā arī buktes izvilkšanu vai lokālu krāsojumu detaļas pārkrāsošanas vietā. Tāpat klientiem iesakām autodetaļas mainīt nevis pret jaunām, bet pret lietotām, ja tās ir pieejamas atbilstošā kvalitātē.