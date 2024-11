Ekonomisti paredz lēnu bezdarba līmeņa samazināšanos

Tāpēc ir likumsakarīgi, ka samazinās arī algu starpība reģionos, skaidro Strautiņš. Laikā no 2021.gada līdz 2024.gada otrajam ceturksnim visos reģionos algu līmenis tuvojās Latvijas vidējam. Visstraujāk tas notika Vidzemē, pieaugot no 78,5 līdz 82,3% no valsts vidējā. Arī Rīgā tas tuvojās vidējam līmenim, bet no pretējās puses - no 112,5% līdz 110,2%. Latgalē algas konverģēja no 69,6% līdz 71,5% no vidējā līmeņa.