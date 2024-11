Ilgtspējīgie risinājumi, kas aizsargā pret applūšanu un ceļ īpašuma vērtību

Attīstot dzīvojamo kvartālu Turaidas ielā, bija liels izaicinājums atrisināt lietus ūdens novadīšanu, jo no vienas puses, lietus kanalizācijas tuvākā apkārtnē nebija vispār, un iespēja pieslēgties kanalizācijas kopsistēmai tika liegta. Līdz ar to visam lietus ūdenim būtu jāpaliek dzīvojamā kompleksa teritorijā. Tajā pat laikā, kvartālā ir salīdzinoši veiksmīgi grunts apstākļi – smilšaina augsne un dziļi gruntsūdeņi, tāpēc ūdens var iesūkties zemē.

Būvējot kompleksu, zaļās teritorijas plānojums veidots tā, lai ūdens no daļas stāvvietu un jumtu kontrolēti notecētu ievalkās, kur tas attīrās un pamazām iesūcas gruntī. Dažas ievalkas ir savstarpēji savienotas, lai palielinātu kopējo uzkrāšanās tilpumu. Savukārt, lai nodrošinātu ūdens novadīšanu apstākļos, kad zemes virskārta ir sasalusi, tika ierīkotas pārplūdes, kas novada ūdeni uz drenāžas akām zem sasalšanas līmeņa. Lietus noteces novadīšanai no jumtiem kvartālā tiek izmantotas arī infiltrācijas kasetes, taču vietās, kur bioievalkām nebija vietas vai kur ir apgrūtināta to apsaimniekošana, tika izveidotas ar šķembām pildītas infiltrācijas tranšejas.