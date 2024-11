ASV amatpersona: Krievija uzbruka Ukrainai ar eksperimentālu vidēja darbības rādiusa ballistisko raķeti

Jau vēstīts, ka Krievija ceturtdienas rītā uzbrukumā Dņipro izmantojusi ballistisko raķeti "Rubež", paziņojuši Gaisa spēki. Uz pilsētu izšauta arī hiperskaņas raķete "Kinžal" un septiņas spārnotās raķetes H-101, no kurām Ukrainas Gaisa spēki sešas notriekuši.

"2024.gada 21.novembra rītā no plkst.5 līdz plkst.7 Krievijas karaspēks uzbruka Dņipro pilsētai - uzņēmumiem un kritiskajai infrastruktūrai - ar dažāda veida raķetēm," paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

No Krievijas Astrahaņas apgabala tika izšauta ballistiskā raķete, no Tambovas apgabala iznīcinātājs MiG-31K izšāva hiperskaņas raķeti "Kinžal", bet no stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95MS Volgogradas apgabalā tika izšautas septiņas raķetes H-101, teikts Ukrainas Gaisa spēku paziņojumā.